La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 30 dicembre si concentra in taglio laterale sui nerazzurri, in particolare sul "Cigno di Sarajevo". E lo fa analizzandone i numeri: "Dzeko, i record che non ti aspetti. Solo Cr7 meglio di Edin tra i bomber over 35. Per ora, derby vinto con Ibra".