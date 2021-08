Prima TS – Inter, svolta Correa! Accordo con la Lazio per il Tucu

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Il taglio alto della prima pagina di Tuttosport oggi in edicola si concentra sui movimenti in attacco dell'Inter negli ultimi giorni di mercato. Con Joaquin Correa al centro dei discorsi:

Inter, svolta Correa! Belotti, l'ira dei tifosi. Accordo con la Lazio per il Tucu: prestito con obbligo di riscatto, affare da 31 milioni. Il popolo granata furioso con Cairo per per la disponibilità (non smentita) a cedere il Gallo.