Prima TS – Compro tutti: Bin Salam può mettere nel mirino De Vrij e Brozovic

Spazio al ciclone Newcastle sulla copertina del quotidiano torinese di martedì 12 ottobre 2021

E' ancora il calciomercato il tema portante dell'edizione di Tuttosport di oggi, martedì 12 ottobre 2021, che ha in prima pagina il volto di Mohammed bin Salman, nuovo proprietario del Newcastle. "Compro tutti: ciclone Newcastle sul mercato", il titolo che lascia poco spazio alle interpretazioni. "Bin Salman dopo l'acquisto del Newcastle può diventare il grande protagonista del mercato. In Italia, oltre a puntare su Conte per la panchina, il principe saudita può mettere nel mirino Chiesa, De Ligt, De Vrij, Kessie e Brozovic", si legge ancora.