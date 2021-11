Prima TS – Ci vuole un’altra Italia: resta da superare la scoglio dei playoff

Lo 0-0 in Irlanda del Nord che costringerà gli azzurri agli spareggi per qualificarsi a Qatar 2022 è il tema dominante della copertina del quotidiano torinese

Lo 0-0 in Irlanda del Nord che costringerà l'Italia agli spareggi per qualificarsi a Qatar 2022 è il tema dominante della prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 16 novembre 2021. "Ci vuole un'altra Italia", il titolo vicino all foto di uno sconsolato Barella. "Ancora uno 0-0 mentre la Svizzera dilaga con la Bulgaria (4-0) e si qualifica al Mondiale. Per la Nazionale di Mancini, che deve risolvere il problema del gol, resta da superare lo scoglio dei playoff (semifinale e finale). Sorteggio il 26 novembre a Zurigo", si legge ancora.