Prima TS – Che Dea! Che Inter!

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

“Che Dea! Che Inter”. Si apre così la prima pagina di Tuttosport in edicola domani. “Il Milan torna in testa. l’Atalanta ribalta il Napoli centra la quinta vittoria di fila e consente al Milan di schizzare in vetta mentre l’Inter dilaga a Roma ed è seconda. Corsa Scudetto entusiasmante: 4 squadre in 4 punti”. In taglio alto la Juve: "Max: Juve, un calcio alle plusvalenze".