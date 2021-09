Prima TS – Big in scadenza, l’Inter a caccia. Da Insigne a Tolisso

La prima pagina di Tuttosport in edicola domani

L’edizione di Tuttosport in edicola domani apre con il mercato dell’Inter, che il prossimo anno vuole mettere a segno dei colpi a costo zero: “Big in scadenza, l’Inter a caccia. Da Insigne a Tolisso. Marotta e Ausilio specializzati nei colpi a zero. E tra i giovani c'è Lucca nel mirino".