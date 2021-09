Prima pagina TS – Raspadori, l’Inter fa sul serio. Marotta al lavoro

La prima pagina dell'edizione dell'11 settembre del quotidiano torinese

Dopo l'esclusiva di FcInterNews.it di ieri sera (RILEGGI QUI), anche Tuttosport rilancia il nome di Giacomo Raspadori in orbita Inter. Sull'edizione di sabato 11 settembre 2021, il quotidiano torinese parla in prima pagina delle volontà dei nerazzurri per l'attaccante del Sassuolo: "Raspadori, l'Inter fa sul serio. Marotta al lavoro per bloccare l'attaccante del Sassuolo a gennaio ed evitare aste a giugno".