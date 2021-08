Prima pagina TS – Inter, tutto su Correa. Lotito chiede 40 milioni

La prima pagina del quotidiano torinese di lunedì 23 agosto

Joaquin Correa è nettamente in pole position nella lista dei nomi nuovi per l'attacco dell'Inter. Lo sottolinea anche il quotidiano Tuttosport nella sua edizione di lunedì 23 agosto: "Thuram ko. Inter, tutto su Correa. Il francese del Borussia fermo due mesi: Lotito chiede 40 milioni per il Tucu. Belotti resta tra le alternative".