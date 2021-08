Prima pagina TS – Inter, preso Dumfries! Ora Correa o Insigne

La prima pagina del quotidiano di venerdì 13 agosto

L'arrivo di Denzel Dumfries a Milano per firmare con l'Inter occupa il taglio alto della prima pagina di Tuttosport di venerdì 13 agosto, con tutta la sintesi delle mosse di mercato dei nerazzurri: "Inter, preso Dumfries! Assegnata l'eredità di Hakimi: i nerazzurri hanno trovato l'accordo col Psv Eindhoven per l'esterno olandese, già sbarcato in Italia. Prossimo colpo: Correa o Insigne. Ufficiale: Lukaku al Chelsea, contratto fino al 2026".