La prima pagina di lunedì 3 gennaio 2022

Primi colpi di mercato, anche in prospettiva giugno, per l'Inter annunciati da Tuttosport nella prima pagina dell'edizione di lunedì 3 gennaio 2022. "Inter: Kostic e Luiz Felipe! Il serbo subito, il laziale a giugno se non rinnova con Lotito", si legge nel box di spalla.