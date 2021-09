Prima pagina TS – Crisi Juve. Milano è prima: Inter di nuovo in testa

La prima pagina dell'edizione di lunedì 20 settembre del quotidiano

'Crisi Juve'. Non usa mezzi termini Tuttosport sulla sua prima pagina dell'edizione di lunedì 20 settembre per catalogare il momento bianconero dopo il pareggio contro il Milan che costringe la formazione di Massimiliano Allegri al peggior avvio di campionato da 60 anni a questa parte. Nel titolo spazio anche a Milan e Inter, insieme in vetta aspettando il Napoli impegnato stasera a Udine: "A Verona cade anche la Roma, Inter di nuovo in testa insieme ai cugini".