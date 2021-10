Prima Pagina TS – Belotti, ora è Milan-Inter

La prima pagina del quotidiano di lunedì 11 ottobre

Ampio spazio alla vittoria dell'Italia in Nations League contro il Belgio, ma anche per il calciomercato sulla prima pagina di Tuttosport di lunedì 11 ottobre. Al centro delle discussioni, questa volta, c'è il nome di Andrea Belotti, per il quale c'è all'orizzone un nuovo derby: "Belotti, ora è Milan-Inter. Maldini è già al lavoro per il dopo Ibra e prova a giocare d'anticipo. Marotta cerca un vice Dzeko e può perdere Sanchez: si scatena il derby".