La prima pagina della Rosea di lunedì 24 gennaio

"Zero a zero per l'Inter". Così apre la Gazzetta dello Sport di lunedì 24 gennaio commentando l'esito del match tra Milan e Juventus, un pareggio che favorisce inequivocabilmente la capolista. E intanto, per Simone Inzaghi "è già febbre derby: 'Voglio tutti più feroci'".