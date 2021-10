Prima pagina GdS – Provate a prenderlo. Corsa Scudetto, assalto a Osimhen

La prima pagina della Rosea di lunedì 11 ottobre

Archiviata la parentesi Nations League, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e alla corsa per il titolo che vede in questo momento in pole position il Napoli di Victor Osimhen. Al campionato è dedicato il titolo in taglio alto della Gazzetta dello Sport di lunedì 11 ottobre: "Provate a prenderlo. Corsa Scudetto, assalto a Osimhen. I ritorni di Giroud e Dybala, i gol di Dzeko: sabato e domenica una super ripartenza. Tutte le mosse di Napoli, Milan, Inter e Juve".