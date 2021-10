Prima pagina GdS – Perché l’Inter non va. Dimarco, la Lazio doveva fermarsi?

La prima pagina del quotidiano di lunedì 18 ottobre

Basta la prima sconfitta in campionato contro la Lazio per iniziare a imbastire i primi accenni di processo all'Inter per la Gazzetta dello Sport che nella sua edizione di lunedì 18 ottobre dedica il suo lavoro all'analisi dei problemi della squadra di Simone Inzaghi: "Perché l'Inter non va. Non tiene 90 minuti, la difesa soffre. E vi raccontiamo il pianeta Sheriff". Spazio anche al dibattito sull'ormai famigerato gol di Felipe Anderson: "Dimarco a terra, la Lazio doveva fermarsi?".