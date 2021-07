Prima pagina GdS – Nell’Inter di Inzaghi largo ai polivalenti

Questa la prima pagina della Rosea del 1° agosto

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi puntano una medaglia nei 100 metri piani e nel salto in alto quest'oggi alle Olimpiadi di Tokyo. A loro è dedicata l'apertura della prima pagina della Gazzetta dello Sport di domenica 1° agosto, dove in fondo si parla anche dell'Inter e delle novità tattiche e di mercato: "Nandez per tre ruoli. Nell'Inter di Inzaghi largo ai polivalenti".