Prima pagina GdS – Le 4 di Champions scaldano il mercato. Inter, fasce nuove

Focus della Rosea sul mercato delle squadre all'inseguimento della Coppa dei sogni

Sono le qualificate in Champions League ad animare il calciomercato in questa fase. Questo è quanto titola la Gazzetta dello Sport di sabato 10 luglio, in edicola nelle prossime ore: "Le 4 di Champions scaldano il mercato. Tutte le trattative dei nostri club all'assalto della coppa dei sogni. Inter, fasce nuove. Milan, Giroud e fantasia. Juve a tutto 'Loca'. Atalanta su Boga".