Prima pagina GdS – Inzaghi studia una trappola per Leao: in 3 per fermarlo

La prima pagina della Rosea di lunedì 31 gennaio

Mentre il titolo centrale è dedicato al finale di mercato roboante della Juventus, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di lunedì 31 gennaio riserva all'Inter solo un box relativo al derby di sabato e alle possibili scelte tattiche di Simone Inzaghi. Che pare abbiano in primis uno scopo, quello di fermare Rafael Leao, l'uomo più in palla del Milan in questo momento: "Inzaghi studia una trappola per Leao: in tre per fermarlo".