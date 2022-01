Prima pagina GdS – Inzaghi fa centro: rinnova Brozovic, Frattesi il futuro

Intervista alla moglie di Edin Dzeko: "Questa Inter è la nostra casa"

Analisi sul centrocampo del presente e del domani in ottica mercato sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di domenica 30 gennaio: "La forza nerazzurra è in mezzo. Inzaghi ha fatto centro: Brozovic rinnova e Frattesi è il futuro". Nel giornale c'è spazio anche per un'intervista alla consorte di Edin Dzeko: "Questa Inter di ex jugoslavi è la nostra casa".