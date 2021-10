La prima pagina della Gazzetta dello Sport di lunedì 4 ottobre

Quattro sono le certezze di Simone Inzaghi in questa corsa al vertice nel campionato italiano. Le sottolinea la Gazzetta dello Sport di lunedì 4 ottobre 2021 nella sua prima pagina: "Dzeko, Lautaro, Barella, Brozovic: la corsa Scudetto si fa in quattro", il titolo in taglio basso.