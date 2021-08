Prima pagina GdS – Dumfries, l’Inter mette la freccia. Ora un’altra punta

La prima pagina della Rosea nell'edizione del 13 agosto

Titolo centrale della Gazzetta dello Sport di venerdì 13 agosto dedicato all'arrivo di Denzel Dumfries all'Inter, segnale del 'rimontaggio' nerazzurro come da titolo del commento di spalla: "L'Inter mette la freccia. I campioni reagiscono, preso anche Dumfries. Dopo Dzeko, ecco l'olandese erede di Hakimi. Crossa e tira come lui: "Pronto e affamato". E ora un'altra punta: Correa in pole su Insigne".