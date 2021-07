Prima pagina GdS – Alonso in pole per l’Inter, il difensore vuole i nerazzurri

Questa la copertina dell'edizione di sabato 24 luglio

Marcos Alonso balza in testa nelle preferenze dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione di sabato 24 luglio, spiegando perché lo spagnolo è diventato nuovamente il primo nome per le corsie esterne dei nerazzurri: "Alonso in pole per l'Inter. Tuchel non lo fa giocare, rottura col Chelsea. Il difensore vuole solo i nerazzurri".