Prima pagina CdS – Un paradiso per due. Milan e Napoli in fuga, l’Inter non molla

La prima pagina di lunedì 1° novembre

Non c'è molta eco delle roventi polemiche scatenate dalla direzione di gara di Fabio Maresca in Roma-Milan sulla prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 1° novembre, dove si preferisce sottolineare il duello al vertice della classifica di Serie A e le recriminazioni giallorosse vengono confinate nel sottotitolo: "Un paradiso per due. Milan e Napoli in fuga: +12 sulle quarte. Furia Roma su Maresca. Ma l'Inter non molla: Correa stende l'Udinese. E domenica il derby".