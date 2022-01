Prima pagina CdS – Supercoppa confermata il 12: Juve, tutto contro

La prima pagina dell'edizione di lunedì 3 gennaio

La conferma del 12 gennaio come data per la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter rappresenta una tegola per la Juventus, che alla ripresa delle ostilità stagionali dovrà affrontare due match molto insidiosi contro Napoli e Roma. Il Corriere dello Sport di lunedì 3 gennaio sottolinea la circostanza negativa per i bianconeri: "Juve, tutto contro. Confermata la Supercoppa con l'Inter il 12. E alla ripresa ci sono Napoli e Roma. Tre big match di fila, i casi Covid e Morata: avvio terribile per Allegri".