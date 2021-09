Prima pagina CdS – Il Divin Codone. Il Milan ritrova Ibra, Inter fermata

La prima pagina del quotidiano romano di lunedì 13 settembre

Zlatan Ibrahimovic torna in campo e timbra la rete del 2-0 con la quale il Milan stende la Lazio e si mantiene agganciato al treno di vetta, con l'Inter che perde un po' di terreno dopo il pareggio di Genova. Dedicato allo svedese, e al suo nuovo look, il titolo principale dell'edizione di lunedì 13 settembre del Corriere dello Sport: "Il Divin Codone. Pioli e Mou in vetta con Spalletti, Inter fermata dalla Samp. Il Milan batte la Lazio e ritrova Ibra, subito in gol col nuovo look".