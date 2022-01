Prima pagina CdS – Giocano per l’Inter. Milan-Juve, pari che favorisce Inzaghi

La prima pagina del quotidiano romano di lunedì 24 gennaio

Ad esultare per il risultato di Milan-Juventus di ieri sera è esclusivamente l'Inter che vede ampliarsi il proprio vantaggio sulla seconda alla pausa. A sottolinearlo è anche la prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 24 gennaio 2022: "Giocano per l'Inter. Milan-Juve senza emozioni, un pari deludente che favorisce Inzaghi. La capolista a +4 su Pioli e Spalletti con una partita in meno. Dopo la pausa il derby milanese già decisivo per la corsa Scudetto".