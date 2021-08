Prima GdS – Via all’era Dzeko e c’è l’idea Insigne

Prima pagina Gazzetta dello Sport, 12 agosto 2021

"La nuova Inter. Via all’era Dzeko, già feeling con Inzaghi. E c’è l’idea Insigne". La Gazzetta dello Sport apre così la sua edizione odierna, tra il nuovo accasato Edin e l'idea per il post-Lukaku. "Il bosniaco è stato ieri ad Appiano Gentile dove ha parlato col tecnico: oggi arriverà l’ufficialità del trasferimento" si legge sull'ex Roma. Ma non solo attaccanti, perché "intanto Marotta fa partire l’offerta al Psv per Dumfries".