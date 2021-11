Prima GdS – Vale un mondo: Italia, serve l’Euromagia per volare al Mondiale

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la propria prima pagina in edicola domani: “Vale un mondo. Italia, serve l’Euromagia per volare al Mondiale. Mancini in Nord Irlanda cerca gol qualificazione: “Niente cattivi pensieri, a marzo ci sono i playoff”. Occhio a Svizzera-Bulgaria”. Spazio anche a un’intervista a Gigi Riva: “Punto su Barella e spengo tv e telefono”.