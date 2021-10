Prima GdS – Un, due, tre: l’Inter c’è

La prima pagina della Rosea

Spazio alla vittoria dell'Inter in Champions League per 3-1 sullo Sheriff sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021.

"Un, due, tre: l'Inter c'è. A San Siro bella prova con lo Sheriff: 3-1. Dzeko, Vidal e De Vrij in gol. I nerazzurri centrano la prima vittoria in Coppa. Sarà decisivo il ritorno in Moldavia".