Prima GdS – Supercaos. Lukaku: “Inter scusa, io tornerei…”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina nell'edizione di domani: "Anno nuovo, Juve nuova". In taglio alto spazio alla Supercoppa: “Supercaos. Stadi al 50% e vendita dei biglietti sospesa. Inter e Juve vogliono rinviare la Supercoppa”. Spazio in taglio laterale alle parole di Lukaku: “Inter scusa, io tornerei…”.