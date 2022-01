Prima GdS – Sua altezza Dzeko, una notte a +5

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così l'edizione in edicola domani: “Sua altezza Dzeko. Una notte a +5, l’Inter batte il Venezia 2-1”. E ancora: “il Bosniaco vola e di testa risolve al 90’ una partita complicata per la capolista. Pareggio di barella dopo il vantaggio di Henry. Domani vertice con Zhang per i rinforzi: il primo nome è Caicedo”.