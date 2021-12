Prima GdS – Sorpasso alla milanese. Inter a -1: travolto Mourinho

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport in edicola domani apre con la lotta Scudetto la sua prima pagina: “Sorpasso alla milanese. Inter a -1: travolto Mourinho. Impressionante lezione alla Roma: 0-3. Calhanoglu colpisce da calcio d’angolo. Segna pure Dzeko, ma non esulta”. In taglio alto: “Arriva anche la Dea. Il Napoli perde partita e vetta”.