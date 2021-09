Prima GdS – Signori d’Europa, impresa della Juve, Lukaku annullato

La prima pagina della rosea

"Signori d'Europa, impresa della Juve, battuti i campioni d'Europa": apre così l'edizione di giovedì 30 settembre della Gazzetta dello Sport, che entra nel punto: "Contro i blues si rivede la squadra organizzata e concreta: Lukaku annullato. Decide un super Chiesa. Allegri: "Questa rabbia ci porterà lontano, anche se a tanti non piace". In taglio laterale basso spazio all'Atalanta: "La banda Gasp è tornata, Pessina-gol e va in testa".