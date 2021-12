Prima GdS – Sei super sfide in 40 giorni, il calendario turba Inzaghi

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

"Bolliti chi? La risposta di Max e Mou". Si apre così La Gazzetta dello Sport in edicola domani con riferimento alle vittorie di Roma e Juventus. In taglio alto spazio a Milan-Napoli: “A me gli occhi. Ibra guida il Milan con il Napoli per restare in scia all’Inter. E ancora: “Sei super sfide in 40 giorni, il calendario turba Inzaghi”.