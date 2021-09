Prima GdS – Scappo subito. Inzaghi specialista in ripartenze

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport in edicola domani apre con il titolo: “Scappo subito. L’occasione Inzaghi, specialista in ripartenze. In testa alla classifica il derby è iniziato. Domenica Inter d’assalto con la Samp per staccare pure il Milan (che ha la Lazio). Eriksen a Milano tra selfie e vacanze aspettando il suo eroe Kjaer”.