Prima GdS – San D’Ambrosio patrono Inter. Lukaku apre il gioco dei nove

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport in edicola domani apre così in prima pagina: “Lukaku apre il gioco dei nove: ciclone Romelu sul mercato, può spingere Vlahovic alla Juve”. E ancora: “San D’Ambrosio patrono Inter: ‘Ho visto i nostri tifosi andare via da San Siro. Ora vinco e sorrido”. Spazio anche all’aumento dei contagi: “in 48 ore 18 casi, ma la A resiste. I positivi in aumento da Dzeko a Chiellini. L’incognita delle ASL”.