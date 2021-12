Prima GdS – Rinnovi da Inter. In entrata contatto per Digne

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre con questo titolo l'edizione in edicola domani: “Rinnovi da Inter”. E ancora: “Brozovic, Perisic, Skriniar, De Verik: gioielli da blindare. In entrata contatto per Digne”. Intanto la Juventus spinge per Scamacca: “Pressing su Scamacca. Juve, c’è l’offerta. I bianconeri puntano tutto sull’attaccante del Sassuolo con una proposta che parte da 30-35 milioni. Per gianluca un pluriennale da 1,5 milioni a stagione”.