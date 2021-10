Prima GdS – Nuovo San Siro, il Milan c’è. E l’Inter?

Questa la prima pagina della Rosea

La Gazzetta dello Sport in edicola giovedì 7 ottobre si concentra sul nuovo stadio da realizzare a Milano: "Nuovo San Siro, il Milan c'è. E L'Inter?", si legge in taglio basso, in cui la Rosea aggiunge: "Dopo la conferma del Sindaco Sala il progetto entra nel vivo, sprint per il sì del Comune: rossoneri pronti, attese le mosse di Zhang. Il titolo principale che fa capolino è per la sconfitta degli azzurri contro la Spagna: "I campioni restiamo noi".