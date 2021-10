La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così la propria edizione in edicola domani: “Milan sempre più in alto. I rossoneri lavorano ai rinforzi: il bomber rivelazione del Pisa sulle orme di Ibra e Giroud”, con i rossoneri che sfidano l'Inter per il giovane attaccante.