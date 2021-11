Prima GdS – Mercato scudetto: l’Inter ci prova per Kostic a gennaio

Sulla copertina della rosea anche la delusione azzurra: "Che incubo (ma non è finita). Tra l'Italia e il Mondiale ancora i playoff...".

Inevitabilmente, anche sulla Gazzetta dello Sport, è la delusione azzurra a trovare ampio risalto sulla prima pagina del 16 novembre 2021. Dove, però, c'è spazio anche per il calciomercato delle tre squadre di vertice della Serie A: "Mercato scudetto, mosse e strategie per i rinforzi di gennaio. Renato Sanches, Reinildo, Kostic: attenti a questi tre. L'Inter ci prova per l'ala sinistra serba", si legge.