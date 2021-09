Prima GdS – Luna park Inzaghi, i segreti dei campioni

La prima pagina della Rosea

Il titolone che apre la prima pagina della Gazzetta dello Sport di giovedì 23 settembre fa riferimento al "Milan che aggancia l'Inter in attesa del Napoli". "L'abbraccio del diavolo - si legge -. Fatica col Venezia. Diaz e Hernandez aprono la strada per la vetta: 2-0". Theo: "L'obiettivo è lo scudetto". In taglio laterale si parla del primo successo della Juve: "Allegri all'inferno e ritorno". In taglio basso, invece, il focus analitico sulle ricette vincenti dell'Inter capolista: "Luna park Inzaghi, i segreti dei campioni. Squadra alta, libertà, palle inattive. Il viaggio nel laboratorio nerazzurro: diciotto gol con 11 marcatori diversi".