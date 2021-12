Prima GdS – L’Inter va di corsa. Carica Inzaghi: “Noi in testa per restarci”

La prima pagina della Rosea

La Gazzetta dello Sport in edicola sabato mattina 18 dicembre apre così: "L'Inter va di corsa", si legge nel titolone a centro pagina, sottolineando inevitabilmente la manita delle capolista. Poi l'evidenziatore si sposta sui numeri (che non mentono mai!). A Salerno sono 103 gol nell'anno solare: "Sesta vittoria di fila contro una piccola Salernitana. Reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. Prima prova di fuga nerazzurra: +4. E Inzaghi carica: "Noi in testa per restarci. Dopo la sosta mese decisivo".