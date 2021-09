La prima pagina della Rosea

L'edizione di domenica 26 settembre de "La Gazzetta dello Sport" apre con la festa doppia del Milan che vince a La Spezia mandando in rete Daniel Maldini, figlio di Paolo: "Maldini per sempre". In taglio basso spazio al pari nerazzurro: "L'Inter torna pazza, a San Siro contro l'Atalanta un incredibile pareggio. Quattro reti, pali, rigore sbagliato da Dimarco e il Var nel finale salva l'incerto Handanovic. Gasp si gode Malinovskyi".