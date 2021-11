La prima pagina della Rosea

Il calciomercato non si ferma mai e fa sempre parlare di sé. Pure in tempo di sosta per le Nazionali ci sono aggiornamenti sulle trattative. Il punto in casa Inter lo fa l'edizione di domenica 14 novembre de La Gazzetta dello Sport in edicola: "L'Inter punta agli svincolati - scrive la Rosea -, Onana alla firma. Il sogno Insigne".