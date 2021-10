La prima pagina della Rosea

La Gazzetta dello Sport in edicola domenica 17 ottobre dedica lo spazio in taglio basso alla gara dell'Olimpico: "L'Inter perde partita e testa", scrive la Rosea, che analizza: "Gioca bene per un'ora, passa ma non chiude. Anderson segna con Dimarco a terra: rissa furiosa". Inzaghi accusa i suoi: "Saltati i nervi".