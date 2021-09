Prima GdS – Largo ai campioni. Bobo si butta sull’Inter

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani

La Gazzetta dello Sport apre così l’edizione in edicola domani; “Largo ai campioni. È la prima degli azzurri dopo il trionfo europeo. A Firenze (20:45) si gioca per Watar 2022. Caccia al primato mondiale d’imbattibilità”. In taglio basso spazio all’intervista esclusiva a Christian Vieri: “Bobo si butta sull’Inter. Lo scudetto di Vieri: “Nerazzurri favoriti, ad Allegri manca Icardi”.