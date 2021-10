La prima pagina della Rosea

"Due contro tutto (riferendosi ad Inzaghi e Pioli, ndr), riparte la lotta Scudetto tra polemiche e assenze", esordisce così La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 16 ottobre, che approfondisce: "Inter, ansia per i sudamericani". Spazio alla rabbia di Inzaghi: "Il suo Olimpico è un bivio e non sa se avrà Lautaro: "In Spagna si rinvia".