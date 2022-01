La prima pagina della Rosea

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 15 gennaio si concentra ovviamente in apertura sul caso di calciomercato che riguarda il dieci bianconero Paulo Dybala: "Che duello Juve-Inter per la Joya! Braccio di ferro. Marotta ha la strategia per strapparlo ai grandi rivali: pronta un'offerta di 7,5 milioni l'anno per cinque stagioni. Ora Paulo aspetta la mossa di Agnelli".