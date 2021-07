Prima GdS – Italia, piaci un mondo: il ritorno dei campioni

La rosea apre l'edizione del 13 luglio con l'immagine del pullman scoperto per le vie di Roma

Il pullman scoperto che passa in mezzo alla folla in delirio per le vie di Roma il giorno dopo il trionfo della Nazionale agli Europei è l'immagine scelta dalla Gazzetta dello Sport per aprire l'edizione del 13 luglio 20201. "Italia, piaci un mondo. Il ritorno dei campioni", è il titolo che si legge sulla prima pagina della rosea.