Prima GdS – Inzaghi cambia l’Inter. De Vrij: “Io, Skriniar e Bastoni una superband”

Questa l'apertura della Rosea di sabato 17 luglio: ampio spazio anche al mercato Milan

Primo test per l'Inter di Simone Inzaghi questa sera a Lugano e la prima pagina della Gazzetta dello Sport di sabato 17 luglio dedica spazio alle possibili prime mosse del tecnico per la gara contro gli uomini di Abel Braga: "Inzaghi cambia l'Inter. Possesso palla e un Calha in più. Aspettando il colpo Nandez". La Rosea pubblica anche un'esclusiva con Stefan de Vrij: "Il rock di De Vrij: 'Con Skriniar e Bastoni siamo una superband".